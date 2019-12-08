Kasımpaşa - Beşiktaş maçının hikayesi! | 08/12/2019
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar maçın 15'inci dakikasında 10 kişi kalan rakibini 90+5'inci dakikada bulduğu golle mağlup etti. İşte maçın hikayesi...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş taraftarından Adem Ljajic'e büyük tepki!
- Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
- Gol krallığı oranları güncellendi! Vedat Muriqi...
- UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i! Beşiktaş'tan 2 isim...
- Trabzonspor'a Talisca şoku! Tarihe geçti ve ezeli rakibe... Son dakika transfer haberleri
- Beşiktaş - Kayserispor maçının sineması
- Beşiktaş'ta Caner Erkin'den Abdullah Avcı'ya flaş tepki!
- Süper Lig'de transfer bereketi! İşte sözleşmesi bitecek futbolcular
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.