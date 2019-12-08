Kasımpaşa - Beşiktaş | İlk 11'ler
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
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