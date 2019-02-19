Kartal'a orta sahadan büyük katkı
Spor Toto Süper lig'de son 3 maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta orta saha oyuncularının skora katkısı dikkat çekiyor.
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