Kartal deplasman fobisini yendi
Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda sadece 2 galibiyet alabilen Beşiktaş, ikinci devredeki 3 dış saha maçından da galibiyetle ayrıldı.
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