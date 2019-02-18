Kartal deplasman fobisini yendi
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Kartal deplasman fobisini yendi

Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda sadece 2 galibiyet alabilen Beşiktaş, ikinci devredeki 3 dış saha maçından da galibiyetle ayrıldı.

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18 Şubat 2019, Pazartesi
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