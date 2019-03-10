Kartal çıkış arıyor
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Kartal çıkış arıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek... Oynadığı son 2 maçtan beraberlikle ayrılan siyah beyazlılar, Vodafone Park'ta kazanarak, çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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10 Mart 2019 , Pazar
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