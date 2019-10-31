Karius'a Liverpool'dan kötü haber
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'a İngiliz devi Liverpool'dan kötü haber geldi... Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon 2 yıllığına kiraladığı ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurduğu Karius, devre arasında Liverpool'a dönme ihtimalinin olduğunu açıklamış ve bu sözlere siyah beyazlı taraftarlar büyük tepki göstermişti.
Alman kalecinin açıklamaları üzerine İngiliz devine yakınlığı ile bilinen Liverpool Echo Gazetesi, Karius'un bu hayalinin gerçekleşme ihtimalinin olmadığını sayfalarına taşıdı. Devre arasında sözleşmesinin sonlandırılıp Liverpool'a geri dönme hayalini kuran file bekçisi için, kırmızıların herhangi bir hamle yapmayacağı vurgulanan haberde ''Beşiktaş'ın Liverpool ile yaptığı 2 yıllık sözleşme dolmadan dönme ihtimalinin olmadığı'' işaret edildi.
Önümüzdeki yıl da kadrosunda Karius'u düşünmeyen Liverpool'un, Alman kalecinin sonraki satışından yüzde 20 pay almak istediği ve bu nedenle sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığı belirtildi.
Beşiktaş ile bu sezon 11 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 16 gol gördü.
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