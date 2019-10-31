Karius'a Liverpool'dan kötü haber

Alman kalecinin açıklamaları üzerine İngiliz devine yakınlığı ile bilinen Liverpool Echo Gazetesi, Karius'un bu hayalinin gerçekleşme ihtimalinin olmadığını sayfalarına taşıdı. Devre arasında sözleşmesinin sonlandırılıp Liverpool'a geri dönme hayalini kuran file bekçisi için, kırmızıların herhangi bir hamle yapmayacağı vurgulanan haberde ''Beşiktaş'ın Liverpool ile yaptığı 2 yıllık sözleşme dolmadan dönme ihtimalinin olmadığı'' işaret edildi.

Önümüzdeki yıl da kadrosunda Karius'u düşünmeyen Liverpool'un, Alman kalecinin sonraki satışından yüzde 20 pay almak istediği ve bu nedenle sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığı belirtildi.

Beşiktaş ile bu sezon 11 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 16 gol gördü.