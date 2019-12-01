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Karadeniz'de dev mücadele

Süper Lig'de 13. haftanın en zorlu maçı Karadeniz'de oynanacak... Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile Halatasaray karşı karşı gelecek. Ligde oynadığı 12 maçta 22 puan toplayan Trabzonspor, son iki haftada Alanyaspor ve Ankaragücü'nü mağlup etti. Bordo mavililer, sahasında Galatasaray'ı da yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Onazi, Novak, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz forma giyemeyecek. Trabzonspor'da sakatlıktan dönen Sturridge ile Ekuban'ın ise maç kadrosunda olabileceği kaydedildi.

19 puanı bulunan Galatasaray ise zorlu maçı kazanarak rakibini yakalamayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e yenilen, ardından da Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile son dakikada yediği golle berabere kalan sarı kırmızılılar, Trabzon'da yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor.

Galatasaray'da tedavileri süren Falcao, Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Luyindama, müsabakada oynayamayacak. Sarı kart cezalısı olan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Ayrıca Adem Büyük ve Younes Belhanda sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu kart görmeleri halinde 14. haftada Alanyaspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19:00'da başlayacak Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

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01 Aralık 2019 , Pazar
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