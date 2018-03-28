Karadağ 2-2 Türkiye (Özet) – Fotomaç TV
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    Karadağ 2-2 Türkiye (Özet)

    A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda karşılaştığı Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile Podgorica Şehir Stadı'ndaki özel maçta karşılaştı. İki takımın da karşılıklı gollerine sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. A Milli Takımımızın gollerini 11. dakikada Cengiz Ünder ile 23. dakikada Okay Yokuşlu kaydetti. Karadağ'ın gollerini ise 45+1. dakikada Ivanic ile 87. dakikada Mugosa attı. .

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    28 Mart 2018, Çarşamba
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