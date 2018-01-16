Kameni'den muhteşem hareket
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'la karşılaştı. Maçın ikinci yarısında Nijeryalı kaleci Kameni'nin İstanbulsporlu golcü Nemanja Kojic'e attığı çalım maçın en güzel hareketiydi.
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