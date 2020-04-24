Kalan haftalar seyircisiz mi oynanacak? Canlı yayında açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, A Spor'un sorularını yanıtladı. Kara, "Biz seyircili oynanmasını istemediğimizi söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- PSG-Borussia Dortmund maçına damga vuran kavga! Emre Can ve Neymar...
- Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!
- Resmen açıklandı! Heung-min Son karantinadan çıkıp askere gidecek
- Ortalığı karıştıran iddia! Arda Turan ve Raiola...
- Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!
- Neymar attığı golü Kobe Bryant'a adadı
- Suriye savaşında ayağını kaybeden küçük Hamis'e sürpriz! Mohammed Salah ve Santos...
- Merih Demiral için Avrupa'nın 3 devi sıraya girdi! İlk teklif ve rekor...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.