Kagawa'dan muhteşem başlangıç
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Kagawa'dan muhteşem başlangıç

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa Türkiye kariyerine muhteşem bir başlangıç yaptı. Antalyaspor maçının 81. dakikasında oyuna giren Japon futbolcu, 2 dakika 42 saniyede iki gol atmayı başardı. Kagawa'nın Beşiktaş'taki mucize başlangıcı dünya basınında da geniş yer buldu.

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04 Şubat 2019, Pazartesi
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