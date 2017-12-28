Kagawa ufaklığı böyle ağlattı
Borussia Dortmund'un Japon yıldızı Shinji Kagawa antrenmanda ufaklığı arka arkaya attığı bacak arası çalımları sonrası ağlattı...
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