Kagawa İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...
Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler...
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