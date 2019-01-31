Kagawa Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen dünya yıldızı futbolcu Shinji Kagawa'yı renklerine kattığını açıkladı.
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