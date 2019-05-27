Kagawa Beşiktaş'a veda etti
Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa siyah beyazlı taraftarlara veda etti.
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