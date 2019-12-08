Kadıköy'de Muriç şov

Vedat Muriç gollerine devam ediyor...

Sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor maçını kaçıran, Göztepe karşılaşmasının da son 27 dakikasında görev yapan yıldız oyuncu, 2 hafta sonra ilk 11'de başladı.

77 dakika süre alan Kosovalı oyuncu 2 golle mücadeleye damgasını vururken, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkardı... Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Muriç, 2 de asist yaptı.

Başarılı forvet, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol 1 asist üretti.

Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse de Kadıköy'e golle dönüş yaptı... Sakatlığı sebebiyle ligde 5 maç forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz hafta deplasmandaki Göztepe mücadelesiyle formasına kavuşmuştu.

10 Ekim'deki Antalyaspor maçının ardından sarı lacivertli taraftarların önüne ilk kez çıkan Kruse, Fenerbahçe forması altında golle tanıştı.

Gençlerbirliği karşısında takımının 5. golünü atan Alman yıldız, Süper Lig'deki 9. maçında siftah yaptı.

Ayrıca Gustavo'nun attığı golün pasını veren 31 yaşındaki oyuncu, asist sayısını ise 5'e çıkardı.