Kadiköy'de kritik randevu
Fenerbahçe, Spor Toto Süper lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı lacivertli ekip geçtiğimiz hafta 3-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'la berabere kalarak moral bulmuştu.
Fenerbahçe'de cezalı Sadık Çiftpınar Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Sarı lacivertli ekipte Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Süper Lig'de ikinci yarının flaş ekibi Çaykur Rizespor'da Petrucci'nin sakatlığı sürüyor.
Son 6 maçta aldığı 5 galibiyetle üst sıralara tırmanan karadeniz ekibi 23 hafta sonunda 28 puan topladı.
Çaykur Rizespor teknik direktörü Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar Fenerbahçe'ye karşı son 4 karşılaşmayı da kazandı.
Ülker Stadyumu'nda saat 19'da başlayacak Fenerbahçe-Çaykur Eizespor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Japonlar şaştı kaldı! Fenerbahçe...
- Eksikler dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i
- Beşiktaş Yanal'a ters geliyor
- İşte dev Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
- Ersun Yanal Rizespor 11'ini belirledi
- Skrtel'den flaş karar!
- Yıldız isimden flaş itiraf! "Fenerbahçe..."
- Spor yazarları Zenit - Fenerbahçe maçını değerlendirdi