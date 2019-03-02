Kadiköy'de kritik randevu
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Kadiköy'de kritik randevu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı lacivertli ekip geçtiğimiz hafta 3-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'la berabere kalarak moral bulmuştu.

Fenerbahçe'de cezalı Sadık Çiftpınar Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Sarı lacivertli ekipte Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de ikinci yarının flaş ekibi Çaykur Rizespor'da Petrucci'nin sakatlığı sürüyor.

Son 6 maçta aldığı 5 galibiyetle üst sıralara tırmanan karadeniz ekibi 23 hafta sonunda 28 puan topladı.

Çaykur Rizespor teknik direktörü Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar Fenerbahçe'ye karşı son 4 karşılaşmayı da kazandı.

Ülker Stadyumu'nda saat 19'da başlayacak Fenerbahçe-Çaykur Eizespor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.

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02 Mart 2019 , Cumartesi
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