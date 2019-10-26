Kadıköy'de konuk Konyaspor
Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Sarı-lacivertli ekipte kasık bölgesinde yaralanma belirlenen Max Kruse, akciğer enfeksiyonu geçiren kaleci Harun Tekin ve tedavisi süren Nabil Dirar forma giyemeyecek.
Ligde 9. haftaya 14 puanla 3. sırada giren Fenerbahçe, geçen hafta Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretine son vermişti.
Haftaya 12 puanla 8. sırada giren İttifak Holding Konyaspor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Serkan Kırıntılı, Kadıköy deplasmanında takımdaki yerini alamayacak. Hurtado'nun ise sakatlığı bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekip 8. hafta mücadelesinde sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.
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