Kadıköy'de Alanyaspor engeli
Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı. Son 2 haftada 5 puan kaybeden sarı-lacivertli ekibin, Kadıköy'deki 5 maçlık galibiyet serisi de son buldu.
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