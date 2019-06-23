Kaan Ayhan'dan muhteşem düğün | Video haber
Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan, 28 Kasım 2018 tarihinde resmi nikah kıydığı Aylin Cengiz ile Essen kentinde düzenlenen muhteşem düğünle evlendi.
Aylin ile Kaan çiftinin Essen'de bulunan Otel Ruhrturm'da gerçekleştirilen düğününe, Fortuna Düsseldorf ve milli takımdan arkadaşı Kenan Karaman, Cengiz ve Ayhan ailelerin yanı sıra yaklaşık 500'ü aşkın davetli katıldı. Anadolu gelenekleri ile hazırlanan ve Türk müzikleri eşliğinde yapılan düğünde genç çift, salona girerken davetliler tarafından adeta alkış seline tutuldu. Başarılı futboluyla adeta göz kamaştıran milli futbolcu Kaan Ayhan, oyunlarıyla piste de başarılı olduğunu gösterdi.
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