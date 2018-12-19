Juventus'lu yıldız Beşiktaş yolunda! Görüşmeler başladı
A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, Saha Sizin programında Beşiktaş'ın transfer gündemindeki yıldız ismi açıkladı.
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