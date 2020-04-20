Jürgen Klopp karantinada kravat bağlamayı öğrendi!
Jürgen Klopp karantinada uzun zamandır yapmak istediği bir şeyi daha başardı ve kravat bağlamayı öğrendi... İşte o anlar...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Juventuslu futbolculardan büyük fedakarlık! Servet bıraktılar
- Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı
- Milli yıldız Mesut Özil'in yanına! İşte o teklif
- Lionel Messi en çok beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı
- Ortalığı karıştıran iddia! Arda Turan ve Raiola...
- Süper Lig ekiplerinden Barış Pınarı Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı!
- Suriye savaşında ayağını kaybeden küçük Hamis'e sürpriz! Mohammed Salah ve Santos...
- Kaan Ayhan açıkladı: Türkiye'den teklif aldım!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.