Junior Caiçara: Akıllı oynayarak istediğimiz galibiyeti aldık
Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara, Kopenhag'ı 1-0 mağlup ettikleri UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı sonrası A Spor'a konuştu. Karşılaşmayı değerlendiren Caiçara, "Karşımızda zorlu bir rakip vardı ve maçın ne kadar zor geçeceğini biliyorduk. Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Bunun iki ayaklı bir maç olduğunu bildiğimiz için daha akıllı oynamaya çalıştık. Aradığımız golü son dakikalarda bulduk. Akıllı oynayarak istediğimiz galibiyeti aldık." dedi.
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