Josef de Souza Süper Lig'e mi dönüyor?
Geçtiğimiz sezon? Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan ?Josef de Souza, Galatasaray ile ?Beşiktaş'ın gündemine geldi.
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