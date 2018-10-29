Josef de Souza: Suç hep Topal ve bana yıkıldı
Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, kendi isteğiyle sarı lacivertli takımdan ayrıldığını açıkladı.
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