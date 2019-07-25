Josef de Souza İstanbul'a geldi - Son dakika Futbol videoları, Futbol haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Josef de Souza İstanbul'a geldi

Josef de Souza İstanbul'a geldi

Adı son zamanlarda Galatasaray'la anılan Josef de Souza, İstanbul'a geldi. Ziyaretiyle ilgili TRT Spor'a konuşan Brezilyalı oyuncu "Burası benim ikinci evim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu şehri seviyorum. Ailem de burada. Suudi Arabistan'la ilgili vize işlemimiz nedeniyle buradayım" dedi. Transfer söylentileri konusunda da konuşan Josef "Teklifler elbette geliyor ama şu an takımıma odaklanmış durumdayım. Asya Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maçımız var ve ona konsantre oldum" ifadelerini kullandı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
25 Temmuz 2019 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN