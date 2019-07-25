Josef de Souza İstanbul'a geldi
Adı son zamanlarda Galatasaray'la anılan Josef de Souza, İstanbul'a geldi. Ziyaretiyle ilgili TRT Spor'a konuşan Brezilyalı oyuncu "Burası benim ikinci evim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu şehri seviyorum. Ailem de burada. Suudi Arabistan'la ilgili vize işlemimiz nedeniyle buradayım" dedi. Transfer söylentileri konusunda da konuşan Josef "Teklifler elbette geliyor ama şu an takımıma odaklanmış durumdayım. Asya Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maçımız var ve ona konsantre oldum" ifadelerini kullandı.
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