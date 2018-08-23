Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Twitter üzerinden Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza'yı transfer ettiğini böyle duyurdu. Josef Twitter'daki videoda "Al Ahli bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.FENERBAHÇE JOSEF DE SOUZA'YI 8 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Fenerbahçe 2015'te Sao Paulo'dan 8 milyon Euro'ya transfer ettiği Josef de Souzo'ya Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye sattı. Satış fiyatı resmi olarak açıklanmasa da 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bedelle transferin gerçekleştiği gelen bilgiler arasında.



JOSEF DE SOUZA TAKIMDAN AYRILAN 6. İSİM

Josef de Souzo'nun da takımdan ayrılmasıyla birlikte sarı-lacivertli kulüple yolları ayrılan oyuncu sayısı 6'ya yükseldi. Daha önce Fernandao, Ahmethan Köse, Beykan Şimşek, Salih Uçan ve son olarak Giuliano takımdan ayrılmıştı.







Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor arasında Ülker Stadı'nda oynanan maçta takımının ikinci golünü atan Fenerbahçeli futbolcu Josef De Souza büyük sevinç yaşamıştı. ?



