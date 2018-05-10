Josef çok net pozisyondan faydalanamadı!
Ziraat Türkiye Kupası finalinin ilk pozisyonu Fenerbahçe'de geldi. Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çeviremedi.Ziraat Türkiye Kupası finalinin ilk pozisyonu Fenerbahçe'de geldi. Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çeviremedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Stoke City Premier Lig'e veda etti
- Beşiktaş, Galatasaraylı eski oyuncuya kancayı taktı
- Sosyal medya gündemi (10 Mayıs 2018)
- Fenerbahçe altyapısında devrim!
- Ahmet Çakar: Korkunç averaj
- İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sosyal medya performansı!
- Süper Lig'de son 10 yılın en başarılı teknik adamları
- İşte istatistiklere göre Dünya Kupası'nın sahibi!