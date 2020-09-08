Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu açıklaması!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, Emre Belözoğlu ile ilgili övgü dolu sözler kullandı. Arjantinli yıldız, "Emre Belözoğlu'na büyük bir saygım var. Bana göre Türkiye'nin gelmiş, geçmiş en iyi futbolcusu. Transfer için benimle temasa geçmesi benim için çok önemliydi. Burada olmaktan dolayı gerçekten mutluyum." açıklamasını yaptı.
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