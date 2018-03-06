Jose Mourinho da Dünya Kupası'nda – Fotomaç TV
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    Jose Mourinho da Dünya Kupası'nda

    Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, bir İngiliz televizyon kanalıyla 2018 Dünya Kupası yorumculuğu için anlaştı. Kanal da ünlü teknik adam için özel ve eğlenceli bir video hazırladı...

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    06 Mart 2018, Salı
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