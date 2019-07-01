Jimmy Durmaz İstanbul'da! Böyle görüntülendi | Video haber - Son dakika Galatasaray videoları, Galatasaray haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Jimmy Durmaz İstanbul'da! Böyle görüntülendi | Video haber

Jimmy Durmaz İstanbul'da! Böyle görüntülendi | Video haber

Türkiye'de son olarak Gençlerbirliği forması giyen Jimmy Durmaz'ın ismi son günlerde Galatasaray ile sıklıkla anılıyordu. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferinde son dakika... Türk asıllı İsveçli futbolcu, bugün İstanbul'a geldi.

Tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında Gençlerbirliği forması giymiş; 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı. Durmaz, geçen sezon ise Fransız ekibi Toulouse'da forma giydi.

Türk asıllı İsveçli futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

İŞTE İLK SÖZLERİ...

Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi: "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak."

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
01 Temmuz 2019 , Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN