Jimmy Durmaz İstanbul'da! Böyle görüntülendi | Video haber

Tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında Gençlerbirliği forması giymiş; 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı. Durmaz, geçen sezon ise Fransız ekibi Toulouse'da forma giydi.

Türk asıllı İsveçli futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

İŞTE İLK SÖZLERİ...

Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi: "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak."