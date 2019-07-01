Jimmy Durmaz İstanbul'da! Böyle görüntülendi | Video haber
Türkiye'de son olarak Gençlerbirliği forması giyen Jimmy Durmaz'ın ismi son günlerde Galatasaray ile sıklıkla anılıyordu. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferinde son dakika... Türk asıllı İsveçli futbolcu, bugün İstanbul'a geldi.
Tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında Gençlerbirliği forması giymiş; 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı. Durmaz, geçen sezon ise Fransız ekibi Toulouse'da forma giydi.
Türk asıllı İsveçli futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.
İŞTE İLK SÖZLERİ...
Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi: "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak."
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