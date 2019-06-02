Jimmy Durmaz Galatasaray'da
Hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'da gündemdeki isimler yavaş yavaş netleşiyor. Sarı kırmızılı ekipte Ryan Babel'in ardından Jimmy Durmaz'ın transferi de bitmek üzere. Kostas Mitroglou'nun Cimbom'dan ayrılması kesinleşti. Şener Özbayraklı transferde yedekte duruyor. Gökhan Töre'nin parçalı forma giyme ihtimali var. A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında Galatasaray'da transfer gündemine dair gelişmeleri Sabah gazetesi muhabiri Mehmet Özcan aktardı.
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