Jimmy Durmaz Galatasaray yolunda | Video haber
Spor Toto Süper Lig'i çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına Fatih Terim'in raporları doğrultusunda devam eden sarı-kırmılılar Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u kadrosuna katmıştı. Aslan'ın yeni transferi ile ilgili Fransa'dan son dakika haberi geldi. L'Equipe Gazetesi, Galatasaray'ın önümüzdeki saatlerde Jimmy Durmaz ile bir araya geleceğini ve 3 yıllık sözleşmeyi imzalayacağını yazdı. İşte transferin detayları... ?
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