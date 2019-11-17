Jimmy Durmaz forma için umutlu

Galatasaray'da Jimmy Durmaz, forma için umudunu kaybetmedi... Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Jimmy Durmaz, İsveç basınına konuştu... 30 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar fazla şans bulamasa da inancını kaybetmediğini söyledi....

Fazla forma şansı bulamasa da Galatasaray'da çok mutlu olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Galatasaray'da çok ciddi rekabet var ama şans gelecek, biliyorum. futbol böyle. Galatasaray'da inanılmaz mutluyum, harika bir kulüpteyim" diye konuştu...

Şampiyonlar Ligi'nde kadroya alınmamasını ile ilgili de görüşü sorulan Jimmy Durmaz, "Şampiyonlar Ligi'nde 5 oyuncu kadroya alınmadı, sonuçta ya ben dışarıda kalacaktım ya da takım kaptanı... Futbolda böyle kararlar olabilir." ifadelerini kullanarak Selçuk İnan'ı işaret etti..

Galatasaray'da bu sezon sadece 6 maçta 203 dakika süre alan 30 yaşındaki oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamadı.