Jeremain Lens'ten samimi itiraflar! Sergen Yalçın...

Pandemi sürecinde yönetimden aldığı izinle ülkesi Hollanda'ya gitmesiyle ilgili konuşan Jeremain Lens, "Türkiye'de aşağı yukarı 3 hafta yalnız geçirdim. Hollanda'ya gitmek, ailemle beraber olabilmek için önemliydi. O dönemde kimse bu durumun ne kadar süreceğini bilmiyordu. Kimsenin bir fikri yoktu. O dönemde ailemin yanında olmak güzeldi" diye konuştu.



"ŞÜKRETMEYİ ÖĞRENDİK"



Pandemi sürecinde insanların birçok şeyin kıymetini anladığına dikkat çeken Hollandalı futbolcu, "Öncelikle şükretmeyi öğrendik. Normal koşullarda bir kısıtlama olmadığında her şekilde hayatın tadını çıkartabiliyorsunuz. İstediğinizi yapıyorsunuz; okula, işe gidebiliyorsunuz, ailenizle birliktesiniz, dışarı çıkabiliyorsunuz. Ama karantina döneminde bunlar zor hale geldi. İster istemez insanların bütün özgürlükleri elinden alındı. Bazı insanlar, sağlık endişesinden dolayı ailelerindeki insanları göremediler. Mesela ben; dikkatli, temkinli olmaya, ailemdeki yaşlı insanlarla temas kurmamaya çalıştım. Bu anlamda gerçekten zor bir dönemdi ama birçok şeyin kıymetini bilmeyi öğrendik bence" ifadelerini kullandı.



"YENİ YEMEKLER YAPMAYA BAŞLADIM"



Karantinada yemek yapma konusunda kendini geliştirdiğini ifade eden Lens, "Ben yemek yapmayla ilgili yeteneğimi içten içe biliyordum. Ben kuzenimle yaşıyorum. Genelde yemekleri o yapıyor ya da dışardan söylüyoruz. Bu dönemde hem yeni yemekler yapmaya hem de daha önceden yaptıklarımı daha iyi yapmaya başladım. Mesela, televizyon izlemeden önce biraz yemek yapıyordum, sonra televizyon izliyordum, sonra yeniden yemek yapıyordum. O yemeği yalnız yiyordum. Aileden, eşten, dosttan kimse yoktu. Ama bir anlamda benim için iyi oldu. Daha iyi bir şef haline geldim" şeklinde konuştu.



"SEYİRCİSİZ GALATASARAY MAÇI, DERBİ HİSSİYATINDA GEÇMEDİ"



Mart ayında son olarak oynadıkları Galatasaray maçının seyircisiz oynandığı için derbi havasında geçmediğini söyleyen Lens, şu ifadeleri kullandı:



"Yaklaşık 2-3 haftadır takım halinde idmanlar yapıyoruz. Gayet iyi gidiyor. Hem iyi antrenmanlar yaptık hem de yavaş yavaş maç temposunu yakalamaya başladık. Cumartesi günü de ilk maça çıkacağız. Garip bir durum. Şöyle ki; biz Galatasaray maçını da seyircisiz oynadık. Oradaki hissiyat gerçekten derbi maçı hissiyatı gibi değildi. Taraftarlar bizim için çok önemli. Bizim taraftarımız maç içinde bizi çok iten, destek veren bir taraftar grubu. O anlamda onların katkısı çok önemli. Şimdi bizde o destekten mahrum kalacağız. O destekten mahrum olunca, kendi yeteneklerimize, kalitemize daha çok odaklanma durumunda kalacağız. Ancak stada gelemeseler de nerede olurlarsa olsunlar, bizi kalpten desteklemeye devam edecekler. Şu an önemli, hala bir hedefimiz var. Ligde hala yapabileceğimiz şeyler var. Belirli bir amacımız var, bu amacı gerçekleştirirsek zaten taraftarlarımızı gururlandırmak, onları mutlu etmek için bir sebebimiz olur."



"TARAFTARSIZ OLUNCA İÇ SAHADA DENGELER BİRAZ DEĞİŞEBİLİYOR"



Seyircisiz oynanacak maçların iç sahada performansı etkileyebileceğine dikkat çeken tecrübeli futbolcu, "Taraftar etkisi olmayınca iç sahadaki dengeler biraz değişebiliyor. Ama bu kesinlikle bir bahane olamaz. Sonuçta biz Beşiktaşız. Kaliteli bir takımsak performansımızı her koşulda yukarıda tutmamız gerekiyor. Ligin kalan bölümünde iyi bir sonuç elde etmek için önümüzde hala bir fırsat var" dedi.



"DAHA ÖNCE YAŞADIĞIMIZ BİR DURUM OLMADIĞI İÇİN BAZI ŞEYLERİ ÖNGÖREMİYORUZ"



Futbol kariyerinde daha önce hiçbir zaman 3 aylık bir ara olmadığını söyleyen Lens, "Ancak burada şöyle bir şey var. Rakiplerimiz için de aynı şey söz konusu. Şimdi hava ısınıyor, bunun öyle ya da böyle etkisi olacak. Ama maçlar nispeten geç saatte oynanacak. Daha önce yaşadığımız bir durum olmadığı için bazı şeyleri öngöremiyoruz" şeklinde konuştu.



"YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY MAÇLARIMIZI KAZANIP, RAKİPLERİMİZİ BEKLEMEK"



Kendi maçlarını kazanarak, rakiplerinden puan kaybı beklemeleri gerektiğinin altını çizen Hollandalı futbolcu, "Az öncede söyledim, hala hedeflerimiz var. Ama şampiyonluktan bahsedeceksek biraz şanlı olmamız gerekebilir. Ama Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi gerçekçi hedefler de var. Ne olacağını bilemezsiniz. Biz tüm maçlarımızı kazanırsak, rakiplerimizin puan kaybetmesi durumunda, bir şansımız olabilir. Burada bizim yapmamız gereken şey maçlarımızı kazanıp, rakiplerimizi beklemek" ifadelerini kullandı.



"SERGEN HOCA İLE ÇALIŞMAK GÜZEL VE GERÇEKTEN ÖNEMLİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"



Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın'ın futbolcularla nasıl iletişim kuracağını çok iyi bildiğini belirten Lens, şöyle konuştu:



"Kariyerim boyuncu birçok teknik direktörle çalıştım. Sergen hocanın şöyle farklı bir yeri var. Hem üst düzey futbol oynamış hem de şu anda teknik direktörlük yapan ender insanlardan birisi. Sonuçta 70'lerden, 80'lerden kalan bir insan değil. Oyuncuyla nasıl iletişim kurması gerektiğini çok iyi bilen, antrenmanda bir şey açıklaması, anlatması gerektiği zaman bunu nasıl anlatacağını, anlatırken o deneyimi gösterebilen bir teknik direktör. Onla çalışmak güzel ve gerçekten önemli bir teknik direktör."



"BİRLİKTE GÜZEL SONUÇLARA ULAŞABİLİRİZ"



Son olarak karantina döneminde birçok eski dizi ve filmi izlediğini söyleyen Jeremain Lens, taraftarlardan da kalan haftalarda destek istedi. Hollandalı tecrübeli futbolcu sözlerini şöyle noktaladı: "Bizi desteklemeye devam ettiklerini biliyoruz. Biz sahada elimizden geleni yapıyoruz. Onlardan da sahada dışında bize destek olmalarını rica ediyoruz. Birlikte güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Bu dönemde birliktelik her şeyden önemli. Beşiktaş ailesi olarak erişebileceğimiz bir hedef var. Birlikte bu hedefe erişelim."