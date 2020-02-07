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Jeremain Lens Sergen Yalçın'ın gözüne girdi

Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanla dönen Beşiktaş'ta moraller yerine gelirken gözler gaziantep mücadelesine çevirildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde sadece bir değişiklik düşündüğü belirtildi. Üç hafta süren sakatlığını tamamen atlatarak antrenmanlara katılan Jeremain Lens'in, ilk 11'e döneceği kaydedildi. Rize'de Diaby'nin performansından memnun kalmayan Yalçın'ın bu bölgede Lens'i sahaya süreceği ifade edildi.

Tyler Boyd'un da performansında olumlu gelişmeler olduğunu gözlemleyen teknik ekibin 24 yaşındaki oyuncuyu yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak tutmayı düşündüğü öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş yönetimi gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kadroyu gençleştirmek isteyen siyah beyazlılar, Kocaelispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 18 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar ile her konuda anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar ayrıca Avrupa'dan ve Afrika'dan genç ve ileriye dönük potansiyelli oyuncular arayışını sürdürüyor. Bu çalışmaların sonucunda U17 takımından U19'a kadar yetenekli yabancıların da Beşiktaş bünyesine katılabileceği kaydedildi.

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07 Şubat 2020 , Cuma
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