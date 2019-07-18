Jean Michael Seri'nin kariyeri
Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri, özellikle Nice forması ile oynadığı dönemde yakaladığı çıkışla dikkat çekti.... Şimdi Fildişi Sahilli futbolcuyu daha yakından tanıyalım....
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