Jardim Falcao ile ilgili konuştu
Monaco Teknik Direktörü Jardim, Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Falcao'ya Ligue 1'in 2. haftasında ?Metz ile oynayacakları maçta görev vermek istediğini söyledi.
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