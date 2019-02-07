Japonya Büyükelçi'den Kagawa'ya övgü
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kagawa'nın Beşiktaş formasını giydiği ilk maçında 3 dakikada 2 gol atmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.
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