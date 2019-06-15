Japon Messi Real Madrid'de - Video

La Liga ekiplerinden Real Madrid, Japonya'nın önemli yıldız adayları arasında gösterilen ve Tokyo kulübünde forma giyen 18 yaşındaki Takefusa Kubo'yu transfer etti.

Eflatun-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kubo'nun önümüzdeki sezon Real Madrid'in rezerv takımı Castilla'da oynayacağı bildirildi.

Bu sezon tokyo fc ile 16 maça çıkan Japon orta saha oyuncusu 5 gole imza attı.

Öte yandan, Barcelona genç futbolcuyu 2014 yılında renklerine bağlamasına karşın, 18 yaş altı transfer olduğu için FİFA tarafından sözleşme iptal edilmiş ve Kubo 1 yıl sonra Japonya'ya geri dönmüştü.