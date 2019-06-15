Japon Messi Real Madrid'de - Video
Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Real Madrid, Japonya'nın Messi'si olarak adlandırılan Kubo'yu kadrosuna kattı.
La Liga ekiplerinden Real Madrid, Japonya'nın önemli yıldız adayları arasında gösterilen ve Tokyo kulübünde forma giyen 18 yaşındaki Takefusa Kubo'yu transfer etti.
Eflatun-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kubo'nun önümüzdeki sezon Real Madrid'in rezerv takımı Castilla'da oynayacağı bildirildi.
Bu sezon tokyo fc ile 16 maça çıkan Japon orta saha oyuncusu 5 gole imza attı.
Öte yandan, Barcelona genç futbolcuyu 2014 yılında renklerine bağlamasına karşın, 18 yaş altı transfer olduğu için FİFA tarafından sözleşme iptal edilmiş ve Kubo 1 yıl sonra Japonya'ya geri dönmüştü.
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