Japon futbolcu mesafe tanımadı!
Japonya Ligi ekiplerinden Gamba Osaka'da forma giyen Jungo Fujimoto, Yokohama maçında enfes bir gole imza attı. Japon futbolcu Fujimoto'nun orta sahanın gerisinden kaleye gönderdiği şut golle sonuçlandı. Yeşil sahalarda ender yaşanan bu olay sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmayı garantileyen takımlar
- Türk takımlarının bonservissiz alabileceği en iyi 20 futbolcu
- Ankara'da sarı lacivert kutlama
- Sosyal medya gündemi (15 Nisan 2018)
- İşte Avrupa'da yılın 11'i!
- Ankaragücü kupayı kaldırdı
- Sosyal medya gündemi (14 Nisan 2018)
- İşte Muhammed Salah'ın eşi ve kızı