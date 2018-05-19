Japon futbolcu mesafe tanımadı! – Fotomaç TV
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    Japon futbolcu mesafe tanımadı!

    Japonya Ligi ekiplerinden Gamba Osaka'da forma giyen Jungo Fujimoto, Yokohama maçında enfes bir gole imza attı. Japon futbolcu Fujimoto'nun orta sahanın gerisinden kaleye gönderdiği şut golle sonuçlandı. Yeşil sahalarda ender yaşanan bu olay sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

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    19 Mayıs 2018, Cumartesi
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