Jailton Paraiba İstiklal Marşı okunurken bakın ne yaptı?
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Jailton Paraiba İstiklal Marşı okunurken bakın ne yaptı?

Gençlerbirliği'nin golcü oyuncusu Jailton Paraiba, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçı öncesi İstiklal Marşı okunurken Türk Bayrağı'na döndü. Jailton'un bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Binlerce kişi Jailton Paraiba'ya övgü dolu mesajlar gönderdi. Jailton Paraiba Türk Bayrağı'na saygısının ardından merak konusu oldu.

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20 Aralık 2018, Perşembe
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