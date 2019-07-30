Jailson'un talipleri artıyor
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Jaıison'un talipleri artıyor. Toplam 6 kulübün Brezilyalı futbolcunun fiyatını sorduğu öğrenildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Zidane'dan Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu sözleri!
- İşte Bayern Münih Fenerbahçe maçının 11'leri!
- Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira sürpriz bir yerde görüntülendi!
- Fenerbahçe yıldız isim ile anlaşma sağladı
- Ozan Tufan'dan Fenerbahçe yönetimine mesaj!
- Fenerbahçe yılın transferinde sona geldi!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.