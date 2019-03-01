Jahovic'in "indirim" sevinci
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Jahovic'in "indirim" sevinci

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun cezasında indirim yaptığı Atiker Konyasporlu Adis Jahovic, A Spor'dan öğrendiği karar sonrası büyük sevinç yaşadı. Makedon golcü haberi cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaşırken yıldız golcünün karar sonrası "Bravo PFDK" şeklinde sevindiği görüldü.

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01 Mart 2019 , Cuma
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