Jahovic'in "indirim" sevinci
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun cezasında indirim yaptığı Atiker Konyasporlu Adis Jahovic, A Spor'dan öğrendiği karar sonrası büyük sevinç yaşadı. Makedon golcü haberi cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaşırken yıldız golcünün karar sonrası "Bravo PFDK" şeklinde sevindiği görüldü.
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