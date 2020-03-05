İzleyenler gözlerine inanamadı! Eden Hazard ve Luka Doncic...
Real Madrid'in Belçikalı starı Eden Hazard ve Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic'in videosu görenleri hayrete çevirdi. Doncic ve Hazard formalarını değiştirirken, aradaki boy farkı gözle görülür bir biçimde ortaya çıkınca, neşeli görüntüler meydana geldi.
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