İzlanda'da A Milli Takım'a komplo!
A Milli Takım kafilesinin İzlanda'da uzun süre havaalanında bekletilmesine futbolcularımızdan Burak Yılmaz ve Emre ?Belözoğlu büyük tepki gösterdi.
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