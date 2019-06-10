İzlanda - Türkiye maçına Polonyalı hakem
A Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı kritik karşılaşmayı ?PolonyalI Marciniak yönetecek.
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