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İzlanda maçı sonra Millilerimizin keyfi yerinde

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi. Tıklım tıklım tribünler önünde oynanan mücadelede milliler istediğini aldı. Ay-yıldızlılar karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılarak puanını 20'ye yükseltti ve EURO 2020 biletini cebine koydu.

Maç sonrası EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan Millilerimiz keyfi yerinde. Hakan Çalhanoğlu EURO 2020'yi bu dansla kutladı.

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15 Kasım 2019 , Cuma
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