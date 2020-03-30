İtalyan kulüpleri Vedat Muriç'in peşinde
Fenerbahçeli Vedat Muriç'e talip olan kulüplere İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ve Napoli de eklendi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'nin başı saha dışında da dertte!
- Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!
- Ozan Tufan Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!
- Sürpriz aday! İşte Fenerbahçe taraftarının hayalini kurduğu teknik adam
- Fenerbahçe'de haziran harekatı! 3 Brezilyalı yakın takipte
- Fenerbahçe'yi şoke eden derbi karnesi! Ali Koç...
- Ali Koç'un tribünden atlaması dünya basınında yankı uyandırdı!
- Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.