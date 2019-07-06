İtalyan ekibi Genoa, Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı
Serie A kulübü Genoa, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruda bir süredir transfer etmek için uğraş verdiği 25 yaşındaki hücum oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu. İtalyan ekibinden yapılan yazılı açıklamada Türk asıllı Alman futbolcuyla "uzun süreli" bir sözleşme imzalandığı belirtildi ancak kontrat detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Genoa, geçtiğimiz yaz da en son sarı kırmızılı ekipte forma giyen Koray Günter'i bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamıştı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ryan Babel'den Galatasaray için ilk açıklama geldi!
- Galatasaray'da 3 transfer 3 ayrılık!
- Fenerbahçe'den transferde Galatasaray hamlesi! Görüşmeler resmen başladı... Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'de transfer depremi! İş bitti derken Galatasaray... Son dakika haberleri
- Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!
- Babel o ismi istedi Galatasaray alıyor!
- Galatasaray yıldız ismin menajerini İstanbul'a çağırdı!
- Mbaye Diagne'nin paylaşımı Galatasaray taraftarını çıldırttı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.